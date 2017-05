Appartementen begeleid wonen in oude Paus Johannesschool Hengelo

Hengelo - In en bij de voormalige basisschool Paus Joannes XXIII aan de Hermesstraat in Park Veldwijk komen achttien appartementen en twee gemenschappelijke ruimtes voor mensen met 24-uurs zorg en ondersteuning. Een aantal jongvolwassenen, verenigd in ouderinitiatief Stichting De Tandem, gaat hier begeleid wonen. De organisatie Estinea levert de zorg. Het onroerend goed in eigendom van de vastgoedonderneming OrangeVast te Emmen De opening staat op de rol voor medio volgend jaar. Estina overlegt volgens regiomanager Gülink ook nog met de woningcorporatie Welbions over de bouw van vier huurhuizen op het perceel. Het aannemersbedrijf Kormelink zal de nieuwbouw laten verrijzen naar een ontwerp van PR8 Architecten. Het onroerend goed komt in handen van de vastgoedonderneming Orangevast te Emmen.

Het bestuurslid Wolters van De Tandem, vader van één van de toekomstige bewoners, wordt in een persbericht geciteerd: ‘Als leden De Tandem hebben we allemaal een zoon of dochter met een verstandelijke beperking in de leeftijd van ongeveer achttien tot dertig jaar. En allemaal wonen we in of nabij Hengelo. Natuurlijk wil je als ouder dan niets liever dat je kind daar ook op een fijne plek kan wonen. Een plek die rustig is maar toch ook op loopafstand van het centrum zodat hun wereld niet te klein wordt. Ook zij willen net als iedereen wel eens gewoon een keer naar de bioscoop. Of een keer een ijsje halen. Deze plek in herstructureringswijk Veldwijk-Noord is dan perfect. En bovendien ligt Berflo Es met al zijn voorzieningen om de hoek.'

De stichting is al een jaar of acht op zoek en in overleg om te komen tot een mooie woonlocatie voor achttien kinderen. Drie jaar geleden kwamen de initiatiefnemers met Estinea in gesprek. Deze organisatie kan volgens Gülink bogen op een brede ervaring met het leveren van zorg en steun aan ouderinitiatieven. 'Het is eigenlijk altijd maatwerk.’

Appar