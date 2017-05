ROC van Twente vliegt met z'n drones van Almelo internationaal uit

Almelo/Enschede - Het ROC van Twente, met de opleiding Transport en Logistiek gevestigd op de Sumpel te Almelo, begint volgend studiejaar met twee deelstudies op het gebied van drones. Voor het praktijkgedeelte strijkt de school neer op Luchthaven Twente te Enschede. De drone maakt een rappe opmars in tal van sectoren. De onbemande ‘helikoptertjes’ in alle soorten en maten betekenen volgens een bulletin van de school een nieuwe bron van werkgelegenheid in onder meer de landbouw, veiligheidssector, onderhoud en logistiek. Na de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen sluit ook het ROC van Twente zich met studiemogelijkheden aan bij Space53, dat voornemens is van Twente hét landelijke dronecentrum te maken.

'Het bedrijfsleven laat ons nadrukkelijk weten dat er grote behoefte aan dronespecialisten is', zegt directeur Van Lier van het college voor Transport, Logistiek en Mobiliteit (TLM) van het ROC van Twente in een persbericht. 'Dat geldt niet alleen voor mensen die ze kunnen bouwen, testen en onderhouden, maar ook degenen die er in allerlei sectoren mee kunnen werken.'

De onderwijsinsteling voor middelbaar beroepsonderwijs houdt volgende week een drone-evenement, met deelnemers uit Iran, België, IJsland en Nederland. Bezoekers kunnen in de gieterijhal van het ROC in Hengelo zien hoe de teams hun eigen drones bouwen en het daarna tegen elkaar opnemen. De school geeft al enige tijd, ingebed enkele opleidingen, aandacht aan drones en andere onbemande transportsystemen. Van Lier: 'We zijn ervan overtuigd dat ze al binnenkort een heel grote rol in onze samenleving gaan spelen. In 1998 geloofden nog de meeste Nederlanders dat ze nooit een mobiele telefoon zouden aanschaffen. Kijk eens hoe snel dat is veranderd.'