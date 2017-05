Engberts - wethouder in nood - met mea culpa naar Vroomshoop

Vroomshoop/Vriezenveen – Het ziet ernaar uit dat wethouder Engberts van de gemeente Twenterand door de bocht gaat en alsnog ingaat op het verzoek het bankje bij een huis aan de Hoven in Vroomshoop te verwijderen teneinde de rolstoelbus van de jonge ongeneeslijk zieke dystrofiepatiënt Tyler Beuving, die dagelijks van en naar school moet worden gebracht, bij de deur van de woning te kunnen laten komen. Engberts, zowel gisteren als vandaag onbereikbaar voor commentaar, gaat zaterdag naar de woning om polshoogte te nemen.

Dat gebeurt naar aanleiding van berichtgeving op deze site en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. Het raadslid Elzinga van GBT, altijd bereikbaar of de bereidheid terug te bellen, is ten gemeentehuize in Vriezenveen, met name in de hofhouding van de wethouder van de SGP, de gebeten hond. Hij zou het lontje hebben aangestoken. Daarnaast kreeg de Roskam mailtjes van meerdere SGP’ers als zou de redactie géén onderzoek plegen en pure GBT-retoriek hanteren. Nou ligt te dezent niemand wakker van dit type aantijging (elke partij haar eigen ‘nieboertje tenslotte), maar het is illustratief voor een kennelijk geraakte open zenuw. Dat kan te maken hebben met het verhaal op de site waarin een vergelijking werd getrokken tussen het weghalen van een bankje bij de woning van de ondernemer Bolier en de weigering zulks te doen bij de familie Beuving.

Het zou om onvergelijkbare zaken gaan, zegt de gemeente en repeteert de SGP. Niemand die dit bestrijdt, integendeel. Het ene geval speelt bij een nieuw landhuis in Vriezenveen, het andere bij een rijtjeshuis in Vroomshoop. Verder gaat het om het creëren van toegang voor enerzijds de Bentley en de Dodge van Bolier en anderzijds de rolstoelbus van een ongeneeslijk zieke scholier. Bovendien vroeg de familie Beuving keurig informatie en een vergunning bij de gemeente om het openbare zitmeubel te mogen verwijderen en deed Bolier dat pas toen hij het bankje al had verwijderd. Heuving kreeg bij de gemeente vooraf een afwijzing, Bolier achteraf toestemming. Het zijn de meest in het oog lopende verschillen, want dat Bolier van de SGP is en Beuving niet, heeft er niets mee te maken, er zijn althans geen bewijzen voor.

Ondertussen is er deze week in diverse geledingen uitgebreid over de zaak gesproken en is iedereen, met name in de coalitie van SGP, CU en CDA, er veel gelegen de kwestie zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Engberts gaat daarom zaterdag poolshoogte nemen. Zijn collega-wethouders en medewerkers bedenken voor hem een politiek en ambtelijk verdedigbare oplossing terzake de situatie aan de Hoven in een poging de kou uit de lucht te halen.

Engberts kan overigens nog wel raadsvragen van GBT verwachten, want Elzinga voelt zich naar eigen zeggen in eer en goede naam aangetast. Een kwaadsappige Engberts zou hem per telefoon namelijk te verstaan hebben gegeven dat hij zijn raadslidmaatschap ernstig zou moeten heroverwegen. De bereikbare Elzinga zegt dat zo'n opmerking van een wethouder niet kan in een democratie. ‘Een raadslid moet de macht contoleren, dat is wat ik doe, of Engberts dat nou leuk vindt of niet.’ De getergde volksvertegenwoordiger overweegt in de raad het college in het algemeen en Engberts in het bijzonder te vragen zich te bezinnen op diens positie.