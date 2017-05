Hengelo verkoopt meer grond voor bouw van huizen en bedrijven

Hengelo – De stijgende verkoop van bouwkavels bracht de gemeente Hengelo vorig jaar zeven miljoen euro op, waar een bedrag van 4,6 miljoen was begroot. Ook op de commerciële vastgoedmarkt gaat het volgens wethouder Ten Heuw van Grondzaken te Hengelo goed. Er staan opties uit ter waarde van 2,8 miljoen euro, ruim acht ton meer dan verwacht. Er werden vorig jaar 79 bouwkavels verkocht (49 aan particulieren de overige aan ontwikkelaars), terwijl het er vorig jaar 'slechts' 53 waren.

Ten Heuw in een persbulletin: ‘Dankzij deze mooie resultaten blijft onze algemene reserve van het grondbedrijf de komende jaren op peil. En dat is erg belangrijk. Want net als alle huishoudens moeten we voldoende vet op de botten hebben, om tegenslagen en onverwachte uitgaven op te kunnen vangen.’

De tendens lijkt zich voort te zetten: er zijn tot dusverre zeventien kavels verkocht ter waarde van 2,9 miljoen euro, er liggen 29 getekende verkoopovereenkomsten ter waarde van 5,3 miljoen euro en er staan 47 opties uit ter waarde van 8,4 miljoen euro. Daaenboven zijn de verwachtingen hoog gespannen terzake zes bouwkavels op ’t Rot (Landmansweg) door de Rijssense ontwikkelaars/bouwers Roosdom Tijhuis en NijhuisBouw. In het gebied Dalmeden zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw in Meander Noord: 86 particuliere bouwkavels.

De vraag naar bedrijfskavels neemt eveneens toe. De gemeente sloot contracten afgesloten met onder meer Alva Europe op het bedrijventerrein Oosterveld heeft en MondialLiving heeft een kavel gekocht aan de Lintelerweg. Op het bedrijventerrein De Veldkamp hebben De Landmeetdienst en Weijzig Automotive grond gekocht. En er zijn op dit terrein vijf opties uitgeschreven en drie akten gepasseerd voor Stoevenbeld Textiel, Harley Davidson Oude Monnink Motors en strook naast een reeds gebouwd bedrijfsverzamelgebouw.