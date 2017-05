Van Heek en politieke partners op bres voor huizen Kerkelanden

Almelo - De raadsfracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks zullen zich beraden op de situatie nu het college van burgemeester en wethouders blijft bij zijn voornemen de vervallen huizen aan de Parallelweg af te breken. Dat zegt het raadslid Van Heek van de ChristenUnie desgevraagd. Van hem kwam enige tijd de suggestie de woningen vanwege hun markante architectuur en stadshistorische tijdbeeld. Het voorstel kreeg steun van D66 en GroenLinks en de ChristenUnie zal deze politieke partners weer in politiek conclaaf bijeenroepen.

Het valt Van Heek trouwens op dat het college eigenlijk geen nieuwe argumenten voor sloop aandraagt en evenmin op het idee reflecteert de rij beeldbepalende woningen voor een symbolisch bedrag als klushuizen op de markt te brengen aan (een groep) belangstellenden. Elders in den lande is dat concept met succes beproefd. Afgelopen week kreeg de gerenoveerde flat Kleiburg in de Bijlmer een bekroning met de prestigieuze Mies van der Rohe Award, de voornaamste Europese architectuurprijs die een internationale jury tweejaarlijks toekent.

Kleiburg, daterend van 1971, stond tien jaar geleden op de nominatie te worden afgebroken, maar is door klussers op basis van een integraal plan herrezen en nu onderscheiden vanwege uitgekiende architectuur in combinatie met sociale ambities in een zogeheten achterstandswijk. ‘In plaats van dat idee om te slopen plaatsten wij de klusflat op een voetstuk. We vonden de flat geweldig, en wilden hem nog geweldiger maken’, zegt architect Klaasse in Het Parool.

Van Heek meent dat dit procedé ook mogelijk is met de wanden van de wijk Kerkelanden. Het stoort hem dat het college er niet inhoudelijk op reageert, maar zich ervan afmaakt zonder argumenten anders dan financiële (te duur), waarbij het politiek interessant is dat de wethouder van Financiën wethouder Langius is, van de ChristenUnie…