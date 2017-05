Voorstel nieuw kunstgrasveld en privatisering accommodatie RSC

Rossum - Het bestuur van voetbalvereniging RSC en het college van burgemeester en wethouders hebben overeenstemming bereikt over de vervanging van het kunstgrasveld en de privatisering van de buitenaccommodatie. De ledenvergadering van RSC buigt zich er volgende week over, de gemeenteraad van Dinkelland eind volgende maand.

RSC krijgt bij privatisering ook het groot onderhoud en eventuele investeringen op het zere been.In het verleden had voetbalvereniging RSC gaf eerder als enige vereniging aangegeven niet voor overdracht te kiezen. Daarop is een gebruiksovereenkomst voor de velden vastgesteld. Naar aanleiding van het verzoek om de toplaag van het kunstgrasveld te vervangen gingen sportclub en gemeentebestuur opnieuw om tafel.

'In een aantal constructieve gesprekken, die de gemeente op ons initiatief met ons heeft gevoerd, zijn wij tot dit gezamenlijke voorstel gekomen', aldus voorzitter e van de voetbalclub. 'De gesprekken verliepen in goede harmonie, maar er is nog niets besloten. Wij leggen het voorstel vol vertrouwen voor aan onze leden. De keuze is aan hen.'

Ook wethouder Brand toont, namens het gemeentebestuur, zich goed te pas over het verloop der gesprekken: 'Als alle partijen akkoord gaan, zijn er geen uitzonderingen meer en zijn alle accommodaties en velden in beheer van de verenigingen zelf. Brand spreektde suggestie van D66-raadslid tegen als zou hij of zijn ambtenaten namens hem het bestuur van de club onder druk hebben gezet om aan een nieuw kunstgrasveld de voorwaarde te koppelen de accommodatie over te nemen.