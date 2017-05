Overijssel scoort vijf sterren met en op zijn netwerk van fietsroutes

Diepenheim - De provincie Overijssel heeft de maximale score behaald in de Kwaliteitsmonitor van Fietsplatform Nederland. Deze organisatie beoordeelt de fietsroutenetwerken op kwaliteit en consumentenwaardering. Nadat Overijssel twee jaar geleden nog vier sterren behaalde, is deze week tijdens de presentatie van het landelijk onderzoek het certificaat met vijf sterren uitgereikt.

Er zijn in Overijssel drie routebureaus, waaronder Twente, die met medewerking van de provinciale overheid de afgelopen twee jaar een hebben geïnvesteerd in het fietsnetwerk: honderden kilometers aan nieuwe bewegwijzerde routes, rustpunten, themaroutes en recent is het online routeplatform gelanceerd, waarmee de fietser eenvoudig een route kan uitstippelen.

Bezoekers én bewoners waarderen kennelijk de afwisselende omgeving gecombineerd met de kwaliteit van de fietsroutes. En gedeputeerde Van Hijum in een zorgvuldig gecomponeerd persbericht: 'Het netwerk biedt onze ondernemers prima mogelijkheden om hen een onvergetelijke fietsbeleving te bieden.'

Overijssel kan bovendien, releveert de gedeputeerde, als enige beweren dat het de bakermat is van de fiets en het sportief fietsen in Nederland. De eerste wielerfabriek, Burgers, werd in 1869 in Deventer opgericht en in diezelfde Hanzestad in 1871 de eerste wielerclub, Immer Weiter. Fietsen zit volgens Van Hijum in het Overijssels bloed en ook daarom zet de provinciale overheid met partners zich naar eigen zeggen in 'om de fiets nog meer centraal te stellen'. Van Hijum: 'Of het nu gaat om mobiliteit, gezondheid, sport, vrije tijd en innovatie: de fiets staat 365 dagen per jaar centraal in Overijssel.'