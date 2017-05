Banengroei in Enschede (tot 84.590 in 2016) grootste van Twente

Enschede - Het aantal banen in Twente en met name in Enschede neemt toe. Het bericht van de gemeente meldt ook dat Enschede aldus zijn positie in Twente verstevigt.Het aantal banen in Enschede steeg vorig jaar met 1,4 procent tot 84.590. De afdeling Strategie en Beleid rept over 'een tot nu toe ongekend hoog aantal banen' en spreekt de verwachting uit dat deze stijging zich in de komende jaren verder zal doorzetten.

Landelijk lag de banengroei in 2016 op 1,1 procent. De afgelopen drie jaar was de toename in Enschede al forser dan landelijk. 'Dit past bij de ontwikkeling dat het aantal banen harder groeit in de steden dan in het ommeland', luidt de conclusie van de gemeente. In de regio Twente is het aantal banen vorig jaar met 0,1 procent toegenomen. Met de banengroei in Enschede neemt het aandeel van deze stad in het totaal van Twente verder toe. Dat is een trend. Dit aandeel stijgt al vanaf 2007 en ligt nu op meer dan 29 procent. De functie van Enschede als banenmotor voor de hele regio wordt hiermee sterker, aldus de gemeente.

De grote groeiers zijn de Hogeschool Saxion, nieuwe horecavestigingen in de binnenstad, de schoonmaaksecor en enkele specifieke zorginstellingen, terwijl er een daling plaatsvond in de detailhandel en - geografisch gezien - in de binnenstad. Opvallend is dat op Kennispark, bij de Universiteit Twente, vorig jaar meer bedrijven werden geteld (plus zeventien tot 469), maar dat het aantal banen daar afnam (8.900 tot 8.500 arbeidsplaatsen).