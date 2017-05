Langdurige leegstand dreigt voor De Wyllanderie in Ootmarsum

Ootmarsum - De toekomst van De Wyllandrie in Ootmarsum is diffuus nu de gemeente Dinkelland niet zou willen overwegen permanente bewoning toe te staan. Dit betekent dat de huisvesting van bijvoorbeeld asielzoekers of arbeidsmigranten moet worden uitgesloten.

Zulks tot leedwezen van eigenaar/ontwikkelaar Bouwhuis, die geen kant op zou kunnen. Ook verkoop zou wegens de beperkingen met betrekking tot het gebruik moeilijk zijn. Niettemin zingt rond dat het pand ondertussen wel degelijk van eigenaar is veranderd. Wat niets verandert aan de opvatting van de gemeente voor wat betreft toekomstig gebruik.

Ofschoon er gedurende enige jaren asielzoekers in De Wyllandrie waren gehuisvest, op instigatie van de gemeente Dinkelland, houdt diezelfde gemeente nu, op basis van een motie van de gemeenteraad, vast aan de bestemming in de sfeer van recreatie en toerisme. Dit betekent de kans op langdurige leegstand en een financiële schade. Bouwhuis wees de gemeente ook meermalen op het gevaar van verloedering van het pand aan Tichelwerk te Ootmarsum.