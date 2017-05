Twente valt lekker in de prijzen tijdens 'Overijssel Verwoord'

Hengelo - De boeken 'Jatti' van Marco Krijnsen, 'Vooruitboeren' van Ewout van der Horst en Martin van der Linde en 'Onder 'n droad deur vretten vielen' van Bert Wolbert wonnen eerste prijzen in de categorieën ficte, non-fictie respectievelijk skriefwedstried. De verkiezingsavond van 'Overijssel Verwoord' krijgt financieel ondersteuning van de provincie Overijssel. Het was gedeputeerde Maij van Kunst en Cultuur in Overijssel die gisteravond de prijzen uitreikte.

Het gaat in de tijdbeeldroman van Krijnsen over de moord in 1971 op stadsjongere Jatti en het onderzoek naar de toedracht daarvan, tegen de achtergrond van het Hengelose jongerencentrum Fashion in de tijd dat Hengelo hét centrum was van de Twentse jongerencultuur.

Het boek 'Vooruitboeren' geeft op basis van interviews, statistieken en ervaringen een beeld van de grote en kleine veranderingen in en om het agrarische bedrijf, aan de hand van gesprekken en tegen de achtergrond van veranderende percepties en opvattingen over het boerenleven.

In zijn dialectboek 'Onder ’n droad deur vretten' schildert de Rossumse auteur Wolbert een beeld aan de hand van een geheime relatie, maar ook accentueert hij in het raam van de vertelling de rijkdom van de Twentse taal, met uitdrukkingen en inslikkingen. Het boek beschrijft de verboden liefde tussen twee collega’s, in machtige zinnen, gebeelhouwd in een Twents, dat vooral op schrift nog bestaat. De tweede prijs ging in deze categorie naar Ina Mennegat uit Enter en de derdes naar Antoon Bosch uit Nijverdal. Hoaste een Twents feestje at Nijverdal biej Tweante zol heuren. Alle drie de auteurs zijn 23 juni te zien en te horen op het Zunnewendefestival in Hellendoorn.