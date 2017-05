Kolkschool te Almelo in beeld voor huisvesting arbeidsmigranten

Almelo -Het detacheringsbedrijf Marquette zou in de voormalige Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat arbeidsmigranten willen huisvesten. Formeel geeft het bedrijf geen commentaar. 'Wij ontkennen noch bevestigen dit.'De gemeente Almelo laat als eigenaar weten 'in een afrondende fase van onderhandelingen te zitten', maar de zegsvrouw wil 'niet in detail treden' over kandidaat-kopers en mogelijke bestemmingen. Ze zegt 'binnenkort nieuws' te hebben.

Eerder al liet wethouder Langius van Financiën ten overstaan van de gemeenteraad weten in gesprek te zijn met meerdere belangstellenden voor de Kolkschool. De gemeente wil van veel onroerend goed af om lasten te verminderen (onderhoud) en inkomsten te vergaren om de gemeentelijke begroting op orde te brengen. Omdat de Kolkschool overbodig is heef de gemeente het pand in de vastgoedetalage staan.

Marquette heeft veel arbeidsmigranten op de loonlijst staan, van wie de meesten uit Polen. Ze worden bij bedrijven in Twente, veel in Almelo, op detacheringsbasis te werk gesteld, vooral in de productie. Marquette heeft veel buitenlandse arbeidskrachten gehuisvest in 'vakantiehuisjes', onder meer op Park Het Lageveld in Wierden, maar wil ook doorstroming

De woordvoerder verklaart: 'De bedoeling is dat onze mensen naar gewone huizen gaan zodra ze gezinsleden laten overkomen en het ernaar uitziet dat ze hier definitief of in elk geval langere tijd blijven. Dan is het beter dat ze uit de sfeer van mannen-onder-elkaar-in- een-park-sfeer komen en met vrouw en eventueel kinderen in een eigen huis gaan wonen. Ze moeten dan eerst huren en wij kopen daarom onroerend goed. We hebben op De Riet ook al een kantoorpand gekocht en verbouwd tot appartementen voor onze mensen.'