Witboek Inclusief Ondernemen van Asito voor bedrijven en politiek

Almelo - Het schoonmaakbedrijf Asito, met de hoofdvestiging in Almelo, roept het bedrijfsleven op zich meer inspanningen te getroosten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De politiek wordt aangespoord belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. Hiertoe zou een nieuw kabinet van welke samenstelling dan ook actie moeten ondernemen.

Asito lanceert in dit verband het Witboek Inclusief Ondernemen voor werkgevers van Nederland, dat volgende week maandag aan de leden van de Tweede Kamer wordt aangereikt die zich bezighouden met arbeidsmarkt. Onder de titel ‘Iedereen doet mee’ laat het Witboek Inclusief Ondernemen zien hoe 'een daadwerkelijk inclusief Nederland' zou moeten worden gerealiseerd.

'In onze organisatie is onlangs de duizendste medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt binnengekomen', zegt directeur Van Leeuwen van Personeel, Organisatie en Scholing bij Asito. In een persbericht liet hij optekenen: 'Wij zien de impact die dit heeft voor deze mensen. Met een baan krijgen zij een plek midden in de maatschappij. Daarom roepen wij andere werkgevers al jaren op om ook aandacht te hebben voor deze groep. Wij zijn er vast van overtuigd dat iedere werkgever ruimte heeft of kan maken voor iemand die wat extra hulp nodig heeft om op de arbeidsmarkt actief te zijn. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met een arbeidsbeperking, een statushouder of iemand die langdurig in de bijstand zit. Iedere werkgever die wil kan inclusief ondernemen. Ofwel met hulp van het UWV, ofwel zelfstandig. Om de mogelijkheden te laten zien en de positieve impact die dit heeft op de organisatie, publiceren we het Witboek Inclusief Ondernemen. Tegelijkertijd roepen we de overheid op om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen.’