XL Park liet distrubutiecentrum Inditex willens en wetens schieten

Almelo – Het internationale modedistributiebedrijf Inditex met de uitvalsbasis in Spanje, dat in Lelystad op een lap grond van 35 hectare een groot distributiecentrum voor Europa gaat bouwen, had met meer bestuurlijk doorzetmacht in Twente op XL Park bij Almelo kunnen neerstrijken. Dat blijkt uit gesprekken met nauw betrokkenen.

Inditex is het moederbedrijf van onder meer de modeketens Zara, Pull & Bear en Bershka. Het distributiecentrum komt nu op Lelystad Airport Businesspark en zou daar vier- tot achthonderd arbeidsplaatsen opleveren. De investering zal zo’n honderd miljoen euro beslaan. Twee keer per week gaat het concern kleding in Lelystad leveren, van waaruit het naar winkels in heel Europa wordt gedistribueerd. De bouw van het distributiecentrum kost zo’n honderd miljoen euro.

Het distributiecentrum zal bedrijfsgebouwen met kantoorruinmtes omspannen met opslagruimtes en een groot aantal laad- en losstations voor vrachtwagens, bij elkaar pakweg zeventien hectare bebouwde oppervlakte.

Lelystad heeft een jaar bij Inditex gelobbyd, mede nadat Twentse bestuurders en de directie van XL Park vanwege 'managementproblemen' besloten geen energie meer te steken in de vestiging van het megagrote distributiecentrum in Almelo.

Onlangs werd wel dertig hectare op XL Park verkocht aan de Heylen Groep uit Antwerpen ten behoeve van de bouw van een distributiecentrum van achhtien hectare, maar uit gesprekken met betrokkenen rijst het beeld op van meer geluk dan wijsheid. Vanwege 'aanvullende eisen' van het (politieke) bestuur en de (ambtelijke) directie van XL Park dreigde Heylen kort voor de ondertekening van de overeenkomst, de avond vóór de ceremonie, af te zien van de deal, waarna bestuur en directie toch maar inbonden.