De strijd om Laarman als de voorbode van de slag om Den Ham

Den Ham/Vriezenveen - Er vinden ritueel-politieke dansen plaats om het raadslid Laarman van de gemeente Twenterand het hof te maken. Hij wordt breed begeerd, heeft meerdere opties, maar drukt voorshands de kaarten vast aan de borst. Laarman trad vorig jaar uit de (toen) vierkoppige fractie van de ChristenUnie, begon voor zichzelf als Fractie Laarman, maar zal niet als zodanig aan de verkiezingen deelnemen. En dus is er strijd om hem en met name zijn achterban vanwege de verwachte slag om (de kiezersgunst in) Den Ham.

Hij kan zich bij de beoogde nieuwe partij van oud-wethouder Oordt van voorheen het CDA aansluiten, net als voormalig wethouder Oudendijk van de ChristenUnie, heeft zich daar ook al in verdiept en over gesproken, maar zou uiteindelijk meer voelen voor een plek op de lijst van GBT of VVD, waarbij hij gokt op voldoende voorkeurstemmen in zijn woonplaats Den Ham. In dat brinkdorp zal voor de ChristenUnie de zittende wethouder Van Abbema de stemmentrekker moeten zijn, voor GBT is dat trouwens het zittende raadslid Harmsen.