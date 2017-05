Hengelo sleutelt aan identiteit en zelfbewustzijn met een eigen vlag

Hengelo - De gemeente Hengelo introduceert een eigen vlag om de Hengelose identiteit te benadrukken en het zelfbewustzijn van de Hengeloërs te versterken.

Helemaal nieuw is de vlag niet, want de metaalstad heeft al een eigen dundoek dat in de Hengeler Weend kan wapperen, al is de bekendheid daarvan gering en het gebruik navenant. De meeste stedelingen hebben geen flauw benul van het bestaan van de vlag, laat staan hoe die eruit ziet, maar vandaag wapperde de vlag op talrijke plekken. De vlag van Hengelo is een blauw vlak met een diagonale witte golfbeweging en moet de Hengelose bekenstructuur verzinnebeelden. De hernieuwde aandacht voor de vlag sproot vandaag voort uit de historische markt en onder het mom 'Reuring in het centrum' en werd gepromoot door de promotiemedewerkers en de marketeers van Bureau Hengelo dat voor de gelegenheid samen optrekt met de Stichting Centrummanagement Hengelo, de Marktbond ter stede en - uiteraard - het gemeentebestuur.

De bedoeling is dat de stedelijke tweekleur minimaal tien keer per jaar op zoveel mogelijk plekken de verbinding bevordert, waarbij 220 plekken in het stadscentrum zijn aangewezen. Het idee is dat burgers een vlag kopen en op daartoe geëigende momenten uitsteken.