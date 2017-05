Aanpassingen voor de bouw in tweede fase Stadsbleek te Oldenzaal

Oldenzaal - Het aantal woningen in de tweede fase van het plan Stadsbleek te Oldenzaal is gehalveerd van 87 tot 44. De gemeenteraad wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Het stedenbouwkundige plan komt uit de koker van Mulleners & Mulleners te Amsterdam.

Er komen behalve de bwoogde 27 grondgebonden (huizen met tuintjes) zullen ook bungalows en stadsvilla's in drie lagen verrijzen, op verzoek van de vennootschap onder firma die de tweede fase ter hand zal nemen. In deze VOF hebben het bouwbedrijf Trebbe uit Enschede en de Oldenzaalse woningcorporatie WBO zich verenigd. De bouw begint weldra na de zomer, als de gemeenteraad er deze maand zijn zegen aan geeft.

Overigens is geen overeenstemming bereikt over de bouw van appartementen bezijden de Prins Hendrikstraat in plaats van het optrekken van grondgebonden woningen. Een lagere grondopbrengst en juridische risico’s van het eventueel verlagen van de parkeernorm zijn voor de VOF aanleiding deze wens van de Vereniging van Eigenaren (van de bestaande appartementen in de eerste fase) van de Stadsbleek naast zich neer te leggen.