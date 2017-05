SGP in Rijssen-Holten wil meer handhavers 'hondenpoepbeleid'

Rijssen/Holten - De raadsfractie van de SGP in de gemeente Rijssen-Holten bepleit de aanstelling van een aantal extra buitengewone opsporingsambtenaren ter versterking van het boa-korps. De nieuwe boa’s zouden moeten worden aangesteld vanwege de overlast van hondenpoep in stad, dorp en buitendreven.

De kans is nu volgens de SGP groot dat de hondenbezitter in Rijssen en Holten in de hoek komt te zitten ‘waar letterlijk en figuurlijk klappen kunnen gaan vallen’. Kennelijk nemen de ergernissen toe en hopen ze zich, ook letterlijk en figuurlijk, steeds meer op.

‘Het blijkt dat niet iedere hondenbezitter zich bewust is van een aantal regeltjes die gelden voor het uitlaten van de hond en het opruimen van de hondenpoep’, aldus fractievoorzitter Scheppink der staatkundig-gereformeerden. Veelal lopen de honden naar de constatering van de SGP binnen de bebouwde niet aan de lijn. Ook in het bosrijke buitengebied zou zulks veel voorkomen. ‘Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen of andere dieren. Het blijkt dan tevens dat de honden dan vaak buiten het zicht van hun baasje buiten de aangelegde hondentoiletten hun behoefte doen. Het behoeft geen uitleg dat dit ronduit niet de bedoeling is. Groenstroken en andere bosschages zijn niet bedoeld als hondentoilet.’

Het raadslid en tevens hondenbezitter én liefhebber Jansen, ook SGP: ‘Het is niet terecht dat we er allemaal op aangekeken worden. We hebben er lang op gestudeerd, bij andere gemeenten gekeken hoe die het aanpakken. Het blijkt dat alleen strikte handhaving een effect heeft en aangezien we maar over drie boa’s beschikken die steeds meer taken erbij krijgen willen we er graag meer. ‘