Almelo wil drugs en criminaliteit te lijf en begint in Nieuwstraatkwartier

Almelo - De gemeente Almelo gaat de criminaliteit te lijf en focust daarbij op het Nieuwstraatkwartier dat volgens burgemeester Gerritsen ’een kwetsbare buurt' is. Een delegatie van de gemeenteraad nam onlangs deel aan een 'inspectie ter informatie’ in de buurt, maar zou daarbij volgens bewoners om de hete brij heen zijn gedraaid. Er is, aldus het Partij Vrij Almelo-raadslid De Olde, onder meer sprake van 'een levendige drugshandel', maar ook van verkeersoverlast.

De burgemeester antwoordde afgelopen week op een verzoek van De Olde en buurtbewoner Leus bereid te zijn tot een gesprek 'onder het genot van een kop koffie'. Gerritsen benadrukte dat het Nieuwstratenkwartier niet de enige buurt is met uiteenlopende en zich vaak stapelende problemen, waaronder de handel in drugs. Niettemin is het wél de buurt waar de gemeente de komende tijd veel tijd en energie in wil steken, zowel in verkeerstechnische zin (er zijn veel klachten over het gebruik van met name de Nieuwstraat als racebaan en het zou regelmatig een parkeerchaos zijn) als in sociaaleconomische en handhavende zin. In sociaaleconomische context gaat het dan over de hoge werkloosheid en de excessen die daaruit voort kunnen spruiten.

Bij de handhaving (van openbare orde en veiligheid) ligt het accent – overigens in de hele stad - onder meer op illegale hennepteelt, waarbij ‘het geheel van opbrengsten’ naar de mening van Gerritsen dient te worden bestreden. Negentig procent van de hennep is, meldt de burgemeester op basis van gegevens van de politie, export-gerelateerd, wat de pleidooien in den lande voor de legalisering van de teelt van hennep naar het oordeel van de burgemeester in een ander daglicht stelt. Wat het raadslid Hümmels van Leefbaar Almelo deed opveren. Hij reageerde met de opmerking effectief beleid verre valt te prefereren boven de rigide aanpak, na jaren falend drugsbeleid.

In regionaal verband wil Gerritsen net als zijn Twentse collegae ook het witwassen van drugsgeld te lijf gaan, door winkels die als dekmantel kunnen dienen in de gaten te houden. Dat kunnen volgens hem belwinkels, ijssalons en kapperszaken zijn. Het komt volgens de burgemeester voor dat de onderwereld legale bedrijven overneemt, soms met grof geweld en bedreiging.