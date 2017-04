Twence opent poort voor Münster (en mogelijk meer Duitse gemeenten)

Enschede/Hengelo - De meerderheid van de Twentse gemeenten vindt dat Stadt Münster mag toetreden als aandeelhouder van het afvalverwerkerverwerkings- energieopwekkingsbedrijf en Twence. Zoals bekend wil een overgrote meerderheid het bedrijf niet op de markt te gelde maken. Alleen de gemeenten Almelo en Oldenzaal zijn daarvoor. In principe zouden zij hun aandelen, ruim vijftien procent, aan Münster kunnnen verkopen, maar daar moeten de overige gemeenten dan wel akkoord gaan. Er is namelijk sprake van gedeeld (collectief) aandeelhouderschap.

Daarover zullen de gemeenten nader beraadslagen. De twaalf gemeenten die aandeeelhouder blijven kunnen overigens ook nog opteren voor de mogeklijkheid het pakket van Almelo en Oldenzaaal over te kopen, ter versterking van hun jaarlijkse dividend; Enschede zou er wel voor voelen.

Ondertussen zijn er meer Duitse gemeenten dan alleen Stadt Münster geïnteresseerd in participatie in het Twentse overheidsbedrijf, dat afval verbrandt en daarmee energie opwekt. Voor de gemeenten is zulks mede interssant vanwege de bijdrage van Twence aan de gekoesterde regionale én plaatselijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid in het streven naar energieneutraliteit.