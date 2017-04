Marktplan voorziet in dertig woningen centrum van Haaksbergen

Haaksbergen – Er komen maximaal 24 appartementen boven de commerciële ruimte aan de Markt in Haaksbergen. Daarnaast zullen zes grondgebonden koopwoningen (voor starters) aan de Hibbertstraat verrijzen en worden parkeerplaatsen achter de woningen aangelegd.

Het plan van Nordwick voorziet in een slordige vierkante meter ruimte voor detailhandel en/of horeca op de begane grond, een binnentuin en appartementen op de verdieping.

De koopovereenkomst op basis van het raadsbesluit is klaar voor ondertekening en de volgende formele stap in de plannen voor bouw op deze betwiste plek in het centrum van Haaksbergen. Voor de handtekeningen daadwerkelijk kunnen worden gezet, vraagt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad nog zijn wensen en bedenkingen over de koopovereenkomst kenbaar te maken. In die overeenkomst staat onder meer dat de grond tussen de Markt en de Hibbertstraat door de gemeente wordt verkocht aan Nordwick.

De ontwikkelaar zou in gesprek zijn met meerdere belangstellenden over de exacte invulling van het pand. Er vindt maandag 8 mei over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan een inloopbijeenkomst plaats in het gemeentehuis.