Vroomshoop in actie voor uitbreiding en opknapbeurt De Zandstuve

Vroomshoop - Een binnenkort op te richten Stichting Aquapark de Zandstuve Vroomshoop, mede voortgekomen uit de actieve Dorpsraad Vroomshoop, gaat het zwembad aan de Hammerweg meer allure geven met uiteenlopende investeringen in bestaande én nieuwe voorzieningen. Dat moet binnen drie jaar gerealiseerd zijn.

Volgens woordvoerder Nieboer van de stichting, die voortkomt uit een werkgroep van enthousiaste dorpelingen, is het nadrukkelijk niet de bedoeling om te komen tot privatisering van het zomerlustoord. De gemeente Twenterand dient onverminderd eigenaar en exploitant te blijven van het openluchtzwembad.

Er is vanuit Vroomshoop fanatiek gelobbyd voor uitbreiding van het openluchtzwembad De Zandstuve in de bossen aan de Hammerweg met een overdekt bad, centraal in de gemeente, maar de coalitie van CDA, CU en SGP oordeelde na jaren intensief brainstormen en kostbare onderzoeken dat er een nieuw overdekt bad in Vriezenveen moest komen. Omdat het bij De Stamper in Vriezenveen-Zuid, de plek waar vooral de CU op inzette, toch niet kon, viel de keuze der vroede vaderen/moederen in de finale op Vriezenveen-Noord.

En nu gaat Vroomshoop vanuit particulier initiatief zelf aan de slag met een 'opwaardering' van De Zandstuve. Dit lommerrijk gelegen zwembad dateert van 1963 en viert volgend dus het elfde lustrum. Daar wordt nu ten dorpe al over gesmoesd. De zonneweide wordt in 2018 heringedeeld en er komt volop gelegenheid voor sport en spel, schaduwplekken en zitelementen door middel van loungezitplekken. Verder is de platsing van een grote eigentijdse glijbaan een van de droomwensen. Ook worden plannen gesmeed voor de renovatie en overkapping van het terras, benevens een duidelijke bewegwijzering. Verder worden met de IJsclub Vroomshoop bezien of er in 2019 een nieuw bezoekerscentrum kan verrijzen.

De plannen voorzien eveneens in een herkenbare bewegwijzering en een veilige oversteek op de Hammerweg. De ondernemers, van grootbedrijf tot middenstand zal bij de ambitieuze plannen worden betrokken om zo ook een financieel fundament mogelijk te leggen. Daarnaast wordt de lokale bevolking benaderd om een steentje bij te dragen aan het eigen zwembad. De eerste publiekelijke ludieke presentatie van de plannen komt in beeld tijdens de Vrijmarkt die op Koningsdag op het plein voor Het Punt plaatsgrijpt.