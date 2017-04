Bruidsschat kwart miljoen Quick'20 vanwege hoofdveld en tribunes

Oldenzaal - Het college van burgemeester en wethouders te Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor een bedrag van een kwart miljoen euro vrij te spelen ten behoeve van de renovatie van het hoofdveld van de voetbalclub Quick'20 en de tribunes op het sportpark Vondersweijde. Formeel zal het bedrag na fiat van de raad woeden overgemaakt aan de Stichting Trainingsfonds Quick'20.

Het hoofdveld en de tribunes worden vervolgens rechtens overgedragen aan de Stichting Trainingsfonds Quick'20; deze eerste fase van privatisering gaat met ingang van het nieuwe seizoen in. Het college zal de financiële gevolgen van privatisering van sportaccommodaties in de hele gemeente Oldenzaal in een afzonderlijk voorstel aan de raad doen toekomen.

Het hoofdveld sportpark Vondersweijde dateert van 1968 en is evenals de tribunes rondom zijn nu nog eigendom van de gemeente. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat zowel het hoofdveld als de tribunes toe zijn aan een grootschalige renovatie vragen, want er is de afgelopen jaren niets aan gedaan. Bij de tribunes zou, meldt het gemeentebestuut, nu sprake zijn van onveilige situaties. Dit maakt de investeringen naar het oordeel van het college urgent. Na de overdracht van veld en tribune zal de Stichting Trainingsfonds Quick'20 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de renovatie en ook voor toekomstig onderhoud en toekomstige renovaties en vervangingen.