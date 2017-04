CDA in Hengelo wil Stadstheater Twente met meer podia afdwingen

Hengelo – De raadsfractie van het CDA bindt de kat van het Rabotheater de bel aan. Dit betekent volgens fractievoorzitter Muller dat intensief moet worden samengewerkt, ook met het Wilminktheater in Enschede, en vooral met veel verenigingen en organisaties in de gemeente. Muller uit pittige aantijgingen richting zowel de directie als de Raad van Toezicht, ‘kritisch en teleurgesteld’, zonder daar in dit stadium consequenties aan te verbinden. Wel opteert ze voor een Stadsschouwburg Twente waar Wilmink en Rabo onder zouden moeten ressorteren, waant dat zou programmatisch én financieel een slok op een borrel schelen. Muller wil snel onderhandelingen en nog voor de zomer de uitkomsten van wethouder Bruggink van Cultuur, die nu ook moet laten zien wat hij waard is, in ontvangst nemen.

Er moet wat het CDA betreft ‘een breed toegankelijk podium’ zijn voor nu en in de toekomst, met ‘voor elk wat wils, van artistiek tot commercieel, van amateur tot prof’. In de visie van de roerganger van het CDA is de stad het podium. Dit kan behalve het Rabotheater ook een tijdelijk podium op de markt zijn, in een kroeg of een wijkcentrum. ‘Een breed podium heeft letterlijk en figuurlijk de stad als decor.’ Voorts moeten verenigingen ‘tegen redelijke kosten’ gebruik kunnen maken van het Rabotheater.

De aanleiding voor het CDA zich met het theater te profileren is de komende discussie in de gemeenteraad van Hengelo over de toekomst van het Rabotheater, nu blijkt dat er structureel en eenmalig veel extra geld nog is voor de instandhouding, programmering en exploitatie. In het recente verleden zijn miljoenen uit bestemmingsreserves (onder meer voor onderhoud en vervangingsinvesteringen) gehaald om financiële gaten te dichten; de korte termijn-cultuur. Dit rekent het CDA zowel directeur Boer van het Rabotheater als - nog meer - de Raad van Toezicht onder leiding van ex-wethouder Nijhof van GroenLinks zwaar aan. De christendemocraten constateren in dit perspectief dat bij de huidige directie en Raad van Toezicht ‘de wil tot samenwerking ontbreekt’, terwijl die Raad van Toezicht ‘juist is uitgevonden om het theater te behoeden voor onverstandige keuzes’. En verder: ‘De huidige directie en de Raad van Toezicht lijken niet te willen samenwerken. Niet met het Wilminktheater, niet met de poppodia niet met ons eigen college.’

Muller stelt vast dat de energie en het budget in de afgelopen twintig jaar meer zijn gaan zitten in ‘redden wat er te redden valt’ in plaats van toekomstgericht bouwen aan een toegankelijke podiumfunctie voor en in de stad. De CDA-fractie vindt die toegankelijke podiumfunctie erg belangrijk en wil daar ook budget tegenover zetten. ‘Maar we vinden ook dat dat niet alleen een zaak is van het theater en de gemeente. Het podium is van de stad, de stad is het podium. Daarbij vindt het CDA het bestaan van podia belangrijker dan het theater eromheen of de naam die op de gevel staat.’