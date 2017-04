Kritiek op Twente Board en vergelijking met film van James Bond

Almelo/Enschede - Vanuit de gemeenteraden in Twente zullen donderdag tijdens een bijeenkomst voor de veertien gemeenteraden bij de Universiteit Twente honderden opmerkingen worden gemaakt en suggesties gedaan over de nieuwe Agenda voor Twente. Geen enkele gemeente weet wat er gebeurt. Honderden raadsleden zullen hun zegje doen, maar vervolgens zal een bestuurscommissie daar een Agenda van wrochten. En daar moeten alle gemeenten dan hun zegje over doen.

Over de projecten en de financiën bestaat nog geen begin van duidelijkheid, ook niet over de vraag of alle gemeenten meedoen aan alle projecten en de complete financiering. Er heerst wrevel over het zware accent op economie in het algemeen en techniek in het bijzonder. Volgens sommige gemeenten en politieke partijen heeft de Twente Board een veel te forse vinger in de pap, zo valt in veel gemeenteraden op te tekenen. Zo spreekt het raadslid Van Mierlo van het CDA in Almelo over 'de Agenda van Enschede'. Zijn collega-raadslid Buitenweg van GroenLinks reageert met de opmerking dat wat goed is voor Enschede óók goed is voor Almelo, al betreurt hij eveneens de enorme aandacht voor techniek.

Van Mierlo trekt de vergelijking met een nieuwe James Bond-film. 'Je wordt met een trailers warm gemaakt, maar als je hem in de bioscoop ziet, denk je: 'Is dit het nou?!'' Het christendenocratische raadslid mist bijvoorbeeld de naar zijn opvatting voor Twente zo belangrijk geachte logistiek. 'Dat woord komt één keer voor.'

Veel gemeenten en partijen vragen zich ook af wat de Twente Board, een gremium van bedrijfsleventycoons en onderwijsbestuurders, zélf bijdragen of denken bij te dragen aan de door hen in belangrijke mate gedicteerde Agenda voor Twente.

Na de Twentse Landdag bij de op de campus in Enschede komt er medio mei een definitief voorstel van de bestuurscommissie naar de gemeenten waar alle veertien raden dan ja of nee tegen moeten zeggen. Volgens de ambtelijk staf van de Regio Twente wordt rekening gehouden met afvallers en met gemeenten die minder en gemeenten die meer willen betalen. In die zin is de Agenda voor Twente opgezet als een regionaal cafetaria.