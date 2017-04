CDA in Hof van Twente wil steun voor (onder meer) Kindertelefoon

Goor - Er moeten garanties komen om het vooortbestaan van de Kindertelefoon, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Stichting Sensoor te waarborgen. Dat vindt de raadsfractie van het CDA in de gemeente Hof van Twente. Recent luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu ze met alle gemeenten moet onderhandelen over betaling voor de diensten.

een jaar geleden besloot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de zogenoemde collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel zou de bereikbaarheid afnemen, wat ten koste zou gaan van kinderen.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem. Volgens zegsman Mulder van het CDA in de gemeente Hof van Twente is het voortbestaan van de genoemde organisaties belangrijk en wil weten hoe het college van burgemeester en wethouders daarover denkt. En mocht dat positief zijn, of het college, eventueel met andere gemeenten in de regio Twente, een overeenkomst wil sluiten met Stichting De Kindertelefoon, Stichting AKJ en Stichting Sensoor