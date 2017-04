Belgen en Duitsers overnachten graag en steeds meer in Overijssel

Enschede - Buitenlandse toeristen waren vorig jaar goed voor 892.000 overnachtingen in de provincie Overijssel. Dat is volgens Marketing Oost (na een analyse van CBS-cijfers) een toename van vijftig procent in vergelijking met 2014, toen 591.000 buitenlandse overnachtingen werden genoteerd. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het CBS

De groei van het aantal buitenlandse overnachtingen zou vooral toe te schrijven zijn aan Duitsers. In twee jaar tijd is het aantal overnachtingen door Duitse toeristen met ruim 65 procent toegenomen tot 473.000. Dat is ruim de helft van het aantal overnachtingen door buitenlandse gasten. Op diverse campings in met name de regio Twente en het stroomgebied van de Vecht ontvingen de campingeigenaren afgelopen Paasweekend aanzienlijk meer Duitse dan Nederlandse gasten, aldus directeur Van Voornveld van Marketing Oost.

Een andere groeimarkt die wordt genoemd is België en met name Vlaanderen. In twee jaar tijd is het aantal overnachtingen in Overijssel door Belgen gestegen met bijna veertig procent tot 186.000. Van Voornveld moet daar in zijn communiqué wel tegenover stellen dat het aantal 'binnenlandse gasten' dat een nachtje Overijssel doet stagneert.

De toename van het aantal (overnachtende) bezoekers levert een positieve bijdrage aan de Overijsselse werkgelegenheid. In de afgelopen vier jaar is het aantal banen binnen de sector Recreatie & Toerisme gestegen met 6,5 procent tot ruim 34.000, zo zou uit cijfers van LISA blijken. De sector levert daarmee een flinke bijdrage aan de totale werkgelegenheid in Overijssel, die in dezelfde periode met ‘slechts’ 0,2 procent zou zijn gestegen.