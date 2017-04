Inkleuring van Twente Promotie ademt typisch Twents denken en doen

Enschede - Gastvrij Twente, dat in de plaats van het deerlijk mislukte en uiteindelijk gefailleerde Twents Bureau voor Toerisme is gekomen, wil met de slogan ‘Tijd zat in Twente’ de parels van de steden en de ‘vruchten’ van het platteland nadrukkelijk onder de aandacht brengen. De promotie ligt vanuit de provincie (die hetzelfde bedrag aan subsidie betaalt als de veertien Twentse gemeenten) Overijssel bij Marketing Twente, dat zulks ook doet in Salland, Vechtdal en Weerribben dat tegenwoordig trouwens Waterrijk heet.

Gatsvrij Twente is voor zowel de provincie (die zo'n vijf miljoen euro aan subsidie fourneert) als de regio (veertien Twentse gemeenten die ook een bedrag van zo'n vijf miljoen bijdragen) zowel klankbord als adviesraad, met recreatieondernemers (campings, parken en hotels, sectororganisaties) de lead hebben, waardoor ze een 'stem' hebben gekregen.

Onder de vlag van en betaald door Marketing Oost is in Twente een ‘merkleider’ aangesteld, Quirine ter Haar, die op haar beurt drie gebiedsregisseurs aanstuurt: West-Twente, Oost-Twente en Midden-Twente. Daar komt nog bij dat de steden eigen uitvoeringsorganisaties hebben: Stichting Almelo Promotie, Stichting Enschede Promotie en Bureau Hengelo. Voor de zekerheid en op basis van 'oude rechten' heeft Dinkelland ook nog een eigen organisatie.

Het streven is om de vrijetijdseconomie ook een plek te geven bij de regionale projecten onder de vlag van de Agenda van Twente, maar over de noodzaak, vorm en inhoud van Agenda bestaat louter verdeeldheid. Het speerpunt is Twente te afficheren als een natuurlijke omgeving waar men het geluk van tijd nog kent, want tijd zat, met name in Randstad en Duitsland.