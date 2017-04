Kroes drukt knus Vestzaktheater aan de borst van Concordia

Enschede - Met ingang van het nieuwe seizoen komt het Vestzaktheater aan de Walstraat te Enschede aan de borst van Theater Concordia. De samenwerking (want zo heet dat dan) past in de concentratiedrift op het culturele erf te Enschede. Zo programmeert het Wilminktheater in de kleine zaal van de voormalige Twentse Schouwburg, die Kleine Willem is gedoopt. Op museaal terrein is in Roombeek het verliesgevende TwentseWelle opgegaan in het uit de spreekwoordelijke as herrezen Rijksmuseum Twenthe en is poppodium Atak in feite onderdeel geworden van het grotere en meer aansprekende poppodium Metropool in Hengelo. Alleen tussen de schouwburgen in beide steden haperen gesprekken over verreikende samenwerking.

Het knusse Vestzak van directeur/programmmeur/kelner Kroes zou de bestaanszekerheid van deze aanheklede vestibule bevorderen. Het theaterzaaltje is bij veel artiesten/groepen populair vanwege de intimiteit en de gelegenheid uit te proberen en te experimenteren met inhoud en vorm van toneelvoorstellingen en muziekoptredens, enn veel try-outs.

Voor directeur Zwart van Concordia is de samenwerking met het Vestzak van belang voor verruiming van het aanbod en het draagvlak voor een brede programmering met een hoogstedelijk cultuurgehalte. Hij wil een gevarieerde programmmering voor de middenzaal met ruimte voor (onder veel meer ook) interdisciplinaire producties op het gebied van toneel, muziek, cabaret en debat. Concordia moet het cultureel kloppende hart zijn van de Oude Markt, het epicentrum van de (binnen)stad, bezijden de Grote Kerk en achter de Jacobuskerk.