CDA in Hellendoorn wil tempo op Heuvelrug; met kudde en toren

Nijverdal/Holten - Aan de Nijverdalse kant van de Sallandse Heuvelrug moet net zoveel beleving met educatie en informatie ontstaan als nu al het geval is aan de Holtense kant. De raadsfractie van het CDA in Hellendoorn wil dat het college van burgemeester en wethouders daartoe initiatieven ontplooit. 'Wij vragen u met urgentie mogelijkheden te bevorderen en voorstellen te maken', aldus fractievoorzitter Scholten der christendemocraten.

Bij wijze van voorzet noemt Scholten in zijn boodschappenlijstje voor het college het ondersteunen van initiatieven voor een uitkijktoren, een grote permanente schaapskudde en een verruiming van de parkeermogelijkheden en de toegankelijkheid verruimen op meerdere plekken in de berg. Dorpelingen plegen te zeggen 'op Nijverdal' te wonen 'in de berg' te recreëren. Ook de horeca dient naar het oordeel van het CDA de ruimte te krijgen. Overigens meldt Scholten expliciet dat er 'blijvend aandacht' dient te zijn voor de landbouw bij de Heuvelrug.

Op deze wijze dient de Paarse Poort, zoals de Nijverdalse kant van de Heuvelrug is gedoopt, schwung en elan te krijgen. Recent maakte de provincie Overijssel bekend mét de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten stevig te willen investeren in het oppimpen van een beleefbare natuur in het gebied. Voor de Sallandse Heuvelrug richten de ecologische maatregelen zich op de versterking en verbetering van 4.200 hectare bestaande natuur en de aanwijzing van vijftig hectare nieuwe natuur, te weten de Zunase heide. Daarnaast wenst men in die natuur waar mogelijk via 'inpassingsmaatregelen' de komende vijf jaar het 'bewegen en beleven' bevorderen.