Nieuwe allure in Engelse stijl Egbert ten Cateplantsoen in Almelo

Almelo – De opmerkelijke herstelwerkzaamheden in het Egbert ten Cateplantsoen zijn goeddeels voltooid. Daarmee keert de parkarchitectuur van weleer in volle glorie terug. Het plantsoen op de hoek van de Wierdensestraat en de Egbert ten Catelaan, ontworpen in de Engelse landschapstraditie, is al jaren officieel een beschermd stadsgezicht en getuigt nu weer van zijn ooit beoogde karakter.

In zijn naam herinnert het plantsoen met parkallure aan de textielgeschiedenis, want de naamgever was een textielbaron en Twentse 'meneren van de fabrieken' zoals hij lieten parken aanleggen voor de stadsbevolking, inzonderheid de arbeidende klasse, ter verpozing, want om des zondags te flaneren.

Het toeval (als het dat al is) wil dat een huidige Egbert ten Cate aan de basis staat van het terugbrengen van het park in zijn originele staat. De bankier en tot voor kort commissaris van het mede onder zijn bewind verkochte Ten Cate-concern maakt daartoe deel uit van de Stichting Almelo Parkstad, waarvan ook ex-wethouder Grondel en ex-waterschapbestuurder en huidig gemeenteraadslid Mulder bestuurslid zijn. Ten Cate is de grootste financier van het project.

De liefde van Ten Cate voor parken, met name die in de Engelse stijl, praktiseerde hij ook in het Beeklustpark, dat enige jaren geleden onder zijn supervisie volledig in de originele staat werd gebracht. Naast de liefde voor met name de Engelse tuin- en parkarchitectuur is er nóg een liefde, te weten die voor de kunst, mede ingegeven via de echtelijke staat.

Ten Cate, woonachtig op de nabij gelegen Bellinckhof, ook voorzien van allure, ademt de fine fleur van 'de oude textiel', wat mede te maken kan hebben met het feit dat hij huwde met een telg uit het geslacht Van Heek, textielmagnaat te Enschede en stichter van het Rijksmuseum Twenthe, waarvan Ten Cate voorzitter was in de tijd van de culturele omslag toen het van opslagruimte voor verstofte kunst met soms een enkele bezoeker een tempel werd voor gehypte massakunst die duizenden trekt. En overigens geeft Greetje Kauffeld zaterdag 13 mei een concert in de riante Bellinckhof-tuin.