Aantal toeristische overnachtingen in Enschede naar kwart miljoen

Enschede Het aantal overnachtingen, zowel toeristisch als zakelijk, neemt in Enschede in snel tempo toe. Dat heeft volgens de sector en de gemeente te maken met het verruimde aanbod, met name in de hotelbranche. De bouw van een hotel in de binnenstad bij alle voorzieningen (musea Roombeek, Willem Wilminktheater/Muziekcentrum, de evenementen/winkelaanbod) maken het Inter City Hotel bezijden het NS-station binnen twee jaar tot een succes, terwijl voor de zakelijke markt, snelwegafspraken en bijeenkomsten de verrijzenis van Van der Valk bezijden de A35/Zuiderval een uitkomst blijkt te zijn; zo worden meerdere doelgroepen bediend.

Ook de belangstelling voor een verblijf in een bed&breakfast, particulier appartement of zomerhuisje/caravan/tent neemt toe. De verwachting is dat het totaal van het aantal overnachtingen op jaarbasis in Enschede met dertig procent gaat toenemen naar zo'n 250.000 tot 275.000. Het optimisme stoelt op tendensen in de sector en marktprognoses.

De gemeente houdt het aantal verblijven in Enschede bij aan de hand van cijfers van de branche en opgaven (voor de zogenoemde toeristenbelasting) van de ondernemers. Behalve een ruimer en breder aanbod van ‘bedden’ zou ook het hernieuwde elan en event in de stad, met meer activiteiten en (inter)nationaal scorende culturele trekpleisters als het herrezen Rijksmuseum Twenthe bijdragen aan de animo voor een (lang) weekendje (weg in) Enschede.