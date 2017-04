Toezicht provincie voor gemeentebesturen van Borne en Losser

Borne/Lossser - De gemeentelijke bedoening van Borne en Losser noopt de provincie Overijssel intensiever mee te kijken over de schouders dezer gemeentebesturen. Daar komt bij dat Borne er niet in slaagde te voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders, een bestemmingsplan niet heeft geactualiseerd en daarbij in een kwetsbare financiële positie verkeert.

Ook in Losser is niet alles op orde. Ter zake de omgevingsvergunningen en het archiefbeheer scoort deze gemeente onvoldoende. Daarnaast heeft Losser de structuurvisie niet geactualiseerd. De gemeente heeft afgelopen jaar wel haar financiële positie voldoende verbeterd.

Ook in Almelo is het financieel perspectief volgens de provincie het afgelopen jaar positiever geworden door ‘voortvarend’ beleid, al loopt de stad nog risico’s die een verder herstel mogelijk nog kunnen verstoren. Deze risico’s worden overigens niet benoemd.

Expliciet wordt gemeld dat in Twente de gemeenten Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden op alle toezichtdomeinen aan de wettelijke vereisten voldoen, dus niet Dinkelland, Enschede, Haaksbergen en Hof van Twente.