Fusie drie scholen/zuilen speciaal basisonderwijs in Almelo

Almelo - De drie scholen voor speciaal basisonderwijs gaan fuseren en het huidige pand van De Oosteres aan de Winkelsteeg in de noordelijke binnenstad zal per duchtig worden verbouwd en per augustus volgend jaar de enige leslocatie zijn.

Het gebouw van de Toermalijn aan de Bosrand zal een reguliere basisschool worden en het gebouw De Rank op de grens van Aalderinkshoek en Kerkelanden wordt afgestoten en verkocht. De plek bij de rotonde op de Aalderinksingel zou zich goed lenen voor woningbouw. Het gebouw zal na de verhuizing van de leerlingen valt terug aan de gemeente. De kosten van de verbouwing en de modernisering van De Oosteres zouden nog niet zijn becijferd.

Gekozen is voor een nieuwe stichting waarmee de openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke achterbannen goed zouden moeten kunnen leven, waarbij is gekozen voor de bijzonder-neutrale signatuur. Er zal het komende jaar een directeur-bestuurder worden aangesteld en de huidige leidslieden zullen toezichthouders worden. Er is voor alle lesgevers, ondersteuners en andere dienstverbanders een werkgelegenheidsgarantie.

De samenvoeging van de drie scholen is volgens de bestuurders Kraak, Van Stiphout en Teunissen onafwendbaar, een kwestie van zijn of niet zijn. De keuze voor de manier van lesgeven vervalt, net als die voor een denominatie of leslocatie, maar het is volgens de bestuurders heel simpel: één school of géén school voor speciaal basisonderwijs. Zoals éen hunner het helder formuleerde: ‘Als we nu niks doen is er straks niks meer te kiezen.’

Dat heeft te maken de krimp, dus minder leerlingen, van tussen de 200 tot 240 nu tot straks tussen de 180 en 210, en zo voort en zo verder.