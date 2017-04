GBT hekelt willekeur/vriendjespolitiek in gemeentehuis Twenterand

Vroomshoop/Vriezenveen – De gemeente Twenterand behandelt bedrijven naar het naar believen positief of negatief. Dat zorgt voor scheve verhoudingen en wrevelige ondernemers. Dit blijkt uit een epistel met een serie vragen van GBT, de grootste fractie in de gemeenteraad. De willekeur regeert volgens GBT-raadslid Elzinga in het gemeentehuis aan het Manitobaplein.

In zijn toelichting wijst Elzinga erop dat het college van burgemeester en wethouders alles uit de kast haalt om bij BeBo Parket in Vriezenveen ‘illegale activiteiten te legaliseren’, terwijl het college bij het bedrijf Hein Heun te Vroomshoop de geluidsoverlast van ‘één notoire klager’ laat prevaleren boven het algemeen belang en een duidelijk eenduidig beleid.

Elzinga: ‘Het college gaat met vergelijkbare vraagstukken van Twenterandse bedrijven inconsequent en inconsistent om.’ Hij stelt verder ook in dit onderzoek te hebben geconstateerd ‘dat ambtenaren langs elkaar heen werken en daarin hun eigen weg gaan ondanks gemaakte afspraken en aangeven dat het college niet met Heun in gesprek wil.’

Het raadslid van de oppositionele raadsfractie komt met meer voorbeelden van zijns bedunkens uiteenlopende maatstaven bij beoordelingen en van vergunningaanvragen en clandestiene situaties. In dat verband wijst op het gedogen van detailhandel op het bedrijventerrein Kroezenhoek door het daarnaar toe verhuisde zaak Foto Konijnenberg, ondanks ingediende bezwaren, onder meer van de Stichting Detailhandel Platform Twenterand.

De buurtbewoners hebben u twee maanden geleden een steunbetuigingsbrief geschreven, waarin zij aangeven geen enkel bezwaar te hebben tegen de werkzaamheden van Heun. Sterker: zij vinden dat de nieuwe plannen, gepresenteerd in het gemeentehuis, van Heun spoedig gerealiseerd moeten worden. Dit leidt tot verdere verbetering van de situatie aan de Schoolstraat. Echter tot op heden heeft u hierop niet gereageerd, ondanks een herhaalbrief eind maart. ‘Dit en de medewerking aan legalisering van illegale activiteiten van Bebo Parket, zonder daar in het verleden ook maar tegen op getreden te hebben, riekt naar vriendjespolitiek’, schrijft Elzinga. Hij wijst ook in dit bestek weer op Hein Hein: de buurt zou willen dat de bouwplannen van dit bedrijf doorgaan, onderzoek wijst op minder in plaats van meer overlast, maar de gemeente weigert medewerking.