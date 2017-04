Sportbedrijf Almelo blijkt gezond en krijgt nieuwe commissaris

Almelo – De gemeente Almelo stemt als enig aandeelhouder van Sportbedrijf Almelo in met de benoeming van de voorgedragen kandidaat Oude Steenhof als lid van de Raad van Commissarissen. Oude Steenhof heeft een financieel-bedrijfskundige achtergrond, maakte vele jaren deel uit van het bestuur van de Profronde Almelo en voldoet ook verder aan het beoogde functieprofiel. De commissarisfunctie is beschikbaar in verband met het vertrek eind vorig jaar van commissaris Van Kuilenburg en het komende afscheid eind dit jaar van commissaris Hulshof.

Tevens gaat het gemeentebestuur akkoord met het toevoegen van het positieve resultaat van 4.439 euro aan de reserve van Sportbedrijf Almelo. Dankzij een aantal meevallers is het negatieve budgetverschil van 176.000 euro voor de uitvoering van de Maatschappelijke Vraag 2016 volledig gecompenseerd. Dit is vooral het gevolg van een hogere omzet van 102.000 euro en een daling van huisvestingskosten met 85.000 euro. De hogere omzet is behaald door meer zwemopbrengsten (les) en extra subsidies, zoals het Zorgonderzoek Nederlands Beweegdiploma en de Sportimpuls Zaalvoetbal. De lagere huisvestingskosten zijn een gevolg van de daling van de tarieven voor gas en elektriciteit en minder verbruik.

De hoogte van het eigen vermogen komt nu uit op 966.566 euro. Hiervan is 558.080 euro egalisatiereserve en bestemd als buffer voor risico’s in de uitvoering van de Maatschappelijke Vraag. Op basis van het volledige eigen vermogen komt de solvabiliteit uit op bijna 25 procent. Dit percentage zegt iets over de beschikbaarheid van financiële middelen om in slechte tijden continuïteit in de bedrijfsuitvoering te kunnen waarborgen.