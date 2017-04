Expertisehuis ter ondersteuning pleeg- en gezinshuisouders Twente

Enschede - Er moet in de regio Twente een expertisecentrum komen ten behoeve van pleegouders en gezinshuisouders. Dat centrum is volgens de veertien samenwerkende gemeenten nodig vanwege de ingewikkeldheid van de problemen die zich voordoen.

Het expertisecentrum dient om jeugdzorgaanbieders te laten samenwerken teneinde de pleeghouders en gezinshuisouders te ondersteunen. In een gezinshuis zijn de ouders professionele opvoeder, bij een pleeggezin ontberen de ouders volgens coördinerend bestuurder, wethouder Van Zwanenburg, de beroepsmatige opvoedkennis

Elk kind heeft volgens de veertien Twentse gemeenten recht op 'een gewoon gezin' waar pais en harmonie heersen. Het expertisecentrum moet daar, zo is de bedoeling, in voorzien door maatwerk aan te bieden. Het ene probleem is namelijk het andere niet, en het ene kind is het andere evenmin. Van Zwanenberg stelt dat de ondersteuning van pleeghouders en gezinshuisouders ook nodig is omdat ze vaak van gelukbrengende betekenis zijn voor kinderen.