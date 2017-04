Culturele voorstellingen in Borne krijgen plek in Hengelose brochure

Borne/Hengelo – Er komt een programmatische samenwerking tussen het Kulturhus te Borne, voorheen cultureel centrum De Bijenkorf, en het Rabotheater in Hengelo, voorheen het Concertgebouw. De bedoeling ius, wordt gezegd, kennis en ervaring te delen ‘om nog meer mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur’. De samenwerking gaat het komende seizoen van start, vanaf eind dit jaar. Ook de ‘marketing’ zal gezamenlijk worden opgepakt.

Voorshands blijft de samenwerking in het theaterseizoen 2017-2018 beperkt tot een vijftal voorstellingen in het Kulturhus te Borne. Door deze samenwerking kan volgens een persbericht het aanbod aan podiumkunsten worden uitgebreid en is het mogelijk dat de beide podia een nog groter publiek bereikten. ‘Een nog aantrekkelijker kunst- en cultuurklimaat draagt bovendien bij aan een positieve uitstraling van de gehele regio’, zo heet het. Vanaf december 2017 worden onder meer een concert (Valerius Ensemble) en drie cabaretvoorstellingen te Borne in gezamenlijkheid aangeboden. Ze zullen in de seizoenbrochure van het Rabotheater worden opgenomen en voor deze voorstellingen kunnen aan de kassa in Hengelo kaarten worden gekocht.

De directeuren Boer (Hengelo) en Droste (Borne) zeggen louter voordelen te zien van de voorzichtige samenwerking. Droste: ‘Borne ligt op fietsafstand van Hengelo. De samenwerking levert voordelen op voor iedereen.’ Boer: ‘Zo heeft een aantal voorstellingen waarvoor wij in ons eigen programma geen plek konden creëren toch een goed podium in onze regio gekregen.’