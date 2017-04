Markante voetgangersbrug verbindt landgoed Twickel en stad Delden

Delden – De markante nieuwe brug over de N346 in Delden zal komende donderdag met enig ceremonieel vertoon worden geopend. Het is een ingenieuze overspanning voor voetgangers.

Acht jaar geleden werd een intentieverklaring getekend voor het Pact van Twickel, met handtekeningen namens de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente plus de Stichting Twickel en het waterschap Vechtstromen. Ze zijn op basis van werkafspraken en financieringsopgaven begonnen met een scala van projecten ter versterking van natuur, landschap, erfgoed en stadsrand.

Er is onder veel meer vastgelegd dat de historische verbinding tussen het monumentaal-natuurlijke landgoed Twickel en de gewezen drostenstad Delden zou worden hersteld. De N346 zorgt op dit moment nog voor een grens tussen Twickelland en Twickelstad. De maatregelen uit het Pact van Twickel moeten wallen van velerlei soort slechten en de toegankelijkheid/bereikbaarheid bevorderen.

Eén van de maatregelen was de bouw van een nieuwe voetgangersbrug over de N346 in het verlengde van de Marktstraat en deze zogenoemde Markstraatbrug, gebouwd op principes van hedendaagse allure, is inmiddels gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Overijssel en Twickel. De even officiële als symbolische opening zal dus komende donderdag plaatsvinden.