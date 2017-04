Teesinkbos als 'nieuw oud' hoofdterrein Military Boekelo hamerstuk

Boekelo/Enschede - Vanwege de aanleg van de nieuwe N18 moest de Stichting CCI Boekelo, die telkenjare de Military organiseert, op zoek naar een nieuw start- en finishterrein en dat bracht voorzitter Zandstra en zijn kompanen terug naar 'de oale groond' van het Teesinkbos. De werkzaamheden nemen deze maand een aanvang.

De stichting verzocht de gemeente Enschede een garantie af te geven, zodat onder gunstige voorwaarden een lening van een half miljoen ter hoogte kan worden aangetrokken. De gemeenteraad zal daar komende maandag in plenaire zitting zonder debat mee instemmen.

Hiermede is het internationale hippisch evenement volgens de stichting 'voor de toekomst veiliggesteld'. Na besluitvorming in de gemeenteraad beginnen de terreinverplaatsing en de bijbehorende werkzaamheden in het Teesinkbos, onder meer op de locatie Smelt, waar de gemeente eigenlijk vier woningen had willen bouwen ter dekking van de vernieuwing van spotpark De Zweede van de voetbalclub Unisson.

In het Teesinkbos is de Military ooit begonnen en het evenement keert er na 46 edities terug. Zandstra: 'We zijn ontzettend blij dat de gemeente ons in staat stelt terug te keren naar de plek waar het ooit is begonnen. Dichter bij het dorp en heel fraai omzoomd door het prachtige Overijssels landschap. Het is slechts driehonderd meter verderop, de locatie van het stalterrein blijft bijna hetzelfde en ook de crosscountry kunnen we grotendeels handhaven.' Niettemin is de 'verhuizing' volgens de voorzitter toch nog een behoorlijke klus.