Minder huizen Bornsche Maten, wél prioritaire status in Netwerkstad

Borne - De gemeente Borne mag maximaal honderd woningen per jaar bouwen, inclusief de wijk Bornsche Maten. In die wijk komen vierhonderd woningen minder dan gedacht, wat betekent dat er nog dertienhonderd zullen verrijzen. De gemeente heeft hierover een akkoord gesloten met de overige gemeenten in de Netwerkstad Twente en met de provincie Overijssel,

Over de financiële gevolgen van minder huizen in Bornsche Maten zullen in een ‘plan van aanpak’ met de provincie worden afgekaart, waarbij alle participanten een veer moeten laten.

Dankzij de overeenkomst hebben de Netwerkstadgemeenten als geheel hun programmering wat de provincie betreft ‘op orde’ met ‘een goede balans voor het bouwen in wijken en op binnenstedelijke locaties’ en met ‘een prioritaire status’ voor Bornsche Maten in het hart van wat de Netwerkstad als ontwikkelstad wordt genoemd. De gemeenten in de Netwerkstad willen zich profileren met kwalitatief hoogwaardig wonen, om ook investeerders buiten Twente aan te trekken.