Uitbreiding autobedrijf Zwijnenberg aan A35 in Wierden akkoord

Wierden - Het autobedrijf Zwijnenberg aan de Rijssensestraat te Wierden, pal aan de A35/N35, gaat uitbreiden. Er is meer ruimte nodig voor autoverkoop, materialenopslag en reparatiewerk plus een uitbreiding van de parkeerplaatsen.

Al sinds 1977 is Zwijnenberg, ooit begonnen 'op de boer' in Haarle, in Wierden gevestigd, in het buitengebied, tot in 1980 het bedrijf aan de Vriezenveenseweg werd geopend, aanvankelijk met een wasserette en een tankstation. Kort voor de eeuwwisseling kwam de tweede vestiging erbij, die aan de Nijverdalsestraat. Vanwege groei en uit oogpunt van effficiency werd acht jaar geleden gekozen voor centralisatie en concentratie op de huidige strategische plek, aan de Rijssensestraat, op de plek van een gewezen agrarisch bedrijf. Dit bleek al snel een gouden greep en vanwege de groei was er weldra meer ruimte noodzakelijk. Daartoe zou oudbouw moeten worden gesloopt, maar de gemeente stribbelde tegen en dreigde met bestuursdwang. Een al half in elkaar gestorte boerenwoninkje zou historisch-monumentale waarde hebben.

Uiteindelijk werden de zaken geplooid. De oppervlakte van de te gebouwen zal nu worden teruggebouwd aansluitend, ter uitbreiding van de bestaande werkplaats. Ook wordt de buitenruimte van het bedrijf uitgebreid met parkeerruimte en groenvoorzieningen. Om dit alles mogelijk te maken is het bestemmingsplan gewijzigd, waaraan de gemeenteraad zijn zegen gaf.