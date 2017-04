Debat over aandelen van Twence: van hamerstuk tot nachtbraak

Enschede - De gemeenteraad van Enschede gaat volgende week unaniem akkoord met het in eigendom houden van de aandelen Twence. Het zal een hamerstuk zijn, want alle partijen zijn het roeend eens over het belang van het afvalverbrandings- en energieopwekkingsbedrijf op de Boeldershoek tussen Enschede en Hengelo. Ook de gemeenteraad van Hengelo prefereert financiële degelijkheid en meerjarige duurzaamheid boven het snelle cashen door het bedrrijf voor een paar honderd miljoen te verkopen en daarmee de begroting op orde te brengen. Van de grote steden kiest alleen Almelo voor verkoop van de aandelen, zo bleek vannacht.

Er vindt over twee weken een aandeelhoudersvergadering plaats over de toekomst van het bedrijf. Er is sprake van gedeeld (dus collectief) aandeelhouderschap van de veertien gemeenten in Twente. Om verkoop aan een marktpartij in werking te zetten moet daar een tweedederde meerderheid voor zijn. En die is er vermoedelijk niet, want grotere plattelandsgemeenten, waaronder Rijssen-Holten, Hellendoorn en Hof van Twente zien met Enschede en Hengelo meer in de zekerheid van een aangenaam dividend en het belang van een bedrijfsmatig aangestuurd duurzaamheidsbeleid (afval is energie) dan in een eenmalig megabedrag van pakweg vijf tot circa twintig miljoen om de eigen financiële huishouding op orde te houden en 'leuke dingen voor de mensen' te doen. De geharnaste voorstanders van de verkoop in Almelo. De voorstanders van verkoop spraken erover dat eigenaar zijn van een bedrijf ook riskant kan zijn vanwege marktontwikkelingen (vraag en aanbod) en daarenboven de facto geen kerntaak van de overheid zou zijn. Weliswaar zou Almelo het dividend van 278.000 euro per jaar mislopen, maar daar eenmalig zoveel miljoenen voor terugkrijgen dat uit eigen zak jarenlang kan worden gedokt voor ambitieuze lokale milieudoelstellingen.

Net als Almelo zijn de gemeenten in Noordoost Twente (Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen) voor verkoop, hoewel Losser dan weer niet; een paar gemeenten dubben nog over de kwestie. De gemeente Twenterand zou woensdagavond klare wijn schenken.

Cogas

Een ander bedrijf waar louter (negen) gemeenten eigenaar van zijn is netwerkbedrijf/kabelaar Cogas met de hoofdzetel aan de Rohofstraat te Almelo. En daar refereerden sommigentijdens het Twence-debat aan, want het overheisbedrijf keert bovenop het reguliere dividend een extra dividend uit van twintig miljoen, wat voor Almelo met zijn bijna 25 procent van de aandelen toch bijna vijf miljoen extra inkomsten betekent. De andere Cogas-aandeelhouders zijn de gemeenten Borne, Dinkellland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.