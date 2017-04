Kok langer waarnemend burgemeester in Haaksbergen

Haaksbergen - Na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Haaksbergen heeft commissaris des konings Bijleveld van Overijssel besloten waarnemend burgemeester Kok te vragen langer aan te blijven als waarnemend burgemeester. Kok ziet geen redenen het verzoek naast zich neer te leggen.

De bedoeling was dit voorjaar met de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester te beginnen. Vanwege de 'recente bestuurlijke ontwikkelingen' met een politieke crisis en het heenzenden van wethouder Van Vlaanderen en de wens van de gemeenteraad om te kijken of Haaksbergen een zelfstandige regiegemeente kan worden vindt Bijleveld het verstandig de benoemingsprocedure op z’n vroegst na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart in gang te trekken. De nieuwe gemeenteraad kan dan de profielschets opstellern.

Kok trad twee jaar geleden aan als waarnemer, nadat burgemeester Gerritsen op last van de gemeenteraad moest vertrekken vanwege de rammelende vergunningverlening en het gemeentelijk falen, waarover werd gedebatteerd na het monstertruckdrama in Haaksbergen.

Kok (VVD) was voorheen vlaaienverkoper, wethouder der gemeente Enschede, burgemeester van Ommen en gedeputeerde van Overijssel.