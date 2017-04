Gerritsen weert voetbalsupporters uit de binnenstad van Almelo

Almelo - Op last van burgemeester Gerritsen van Almelo is het centrum van deze stad bij thuiswedstrijden van Heracles verboden gebied, in elk geval dit seizoen, om te beginnen morgen als Vitesse uit Arnhem op bezoek komt, en daarna 14 april als AZ uit Alkmaar en 7 mei als ADO uit Den Haag naar de stad komen.

Afgelopen zaterdag ging het mis toe 'supporters' van SC Heerenveen in de binnenstad waren, wat leidde tot een minder vriendelijke ontmoeting met kompanen van Heracles. Dat was de tweede keer in korte tijd, want een paar weken geleden ging het mis toen aanhangers van FC Utrecht de confrontatie aangingen op het Amaliaplein.

De maatregel die Gerritsen per oekaze hedenochtend na overleg met politie en justitie bekendmaakte gaat niet in het bijzonder over Vitesse-fans met eventuele snode plannen voor een alternatieve verbouwing van de Almelose binnenstad, maar heeft een puur preventief karakter, temeer daar de openbare orde en de publieke veiligheid in het geding zijn. De burgemeester zal er door de inzet van extra agenten in het centrum op toezien dat het binnenstadsverbod voor supporters van bezoekende eredivisieclubs wordt gehandhaafd.

De fans van de ploegen die naar Almelo komen voor pot voetbal aan de Weezebeeksingel krijgen vanaf nu kort voor aanvang van de wedstrijd hun entreebiljetten, waardoor ze geen tijd meer hebben voor een sightseeing in de binnenstad.