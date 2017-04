Ondernemer wil jongerenhuisvesting in oude bieb te Vroomshoop

Vroomshoop - De plaatselijke ondernemer Van der Vinne te Vroomshoop heeft bij de gemeente Twenterand een plan ingediend voor de verbouwing van de voormalige bibliotheek tot twaalf zogenoemde studiowoningen. Hij laat daartoe een haalbaarheidsonderzoek doen. Van der Vinne mikt op het huisvesten van jongeren uit Vroomshoop.

Het pand van de gewezen bibliotheek staat al enige jaren leeg en dreigt ten prooi te vallen aan verpaupering door elementen en omstandigheden. Van der Vinne zegt letterlijk zicht op het verval te hebben vanuit zijn woning aan de Hammerweg. De ondernemer vermoedt na eigen onderzoek dat er bij jongeren behoefte bestaat aan woonruimte in het 'eigen' dorp, met gemeenschappelijke voorzieningen tegen een betaalbare maandlast.

Van der Vinne heeft schetsen laten maken, maar wil eerst serieus aan de slag als de gemeente aangeeft open te staan voor medewerking en inzicht geeft in wat de Vroomshoper noemt 'procedures en kosten'. Afhankelijk van de reactie van het gemeentebestuur wil Van der Vinne bepalen of het zin heeft te investeren in een bouwkundig ontwerp.