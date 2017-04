Gemeente persisteert in aanleg F35 bezijden Plesmanweg te Almelo

Almelo - De fietssnelweg F35 komt, ondanks bezwaren van ondernemers, toch bezijden de Plesmanweg. Nu stokt de F35 op de plek waar de Burgemeester Schneiderssingel uitkomt op de Kolthofsingel. De fietssnelweg leidt straks op de vorig jaar gereconstrueerde kruising over de Kolthofsingel om naast de Plesmanweg richting Aadorp te worden aangelegd.

Eerst vinden vanaf volgende week andere werkzaamheden plaats aan de Plesmanweg, zoals rijbaanreconstructie in combinatie met rioolvernieuwing. De aanleg van de F35 is het slotstuk van de drietrapsraket.

Bijna alle bedrijven aan de Plesmanweg en verderop op het bedrijventerrein Turfkade spraken zich om redenen van bereikbaarheid en veiligheid uit tegen een breed fietspad naast de straat. Ook in de gemeenteraad bestond kritiek op de route, met name van de kant van de VVD, maar de kritiek verstierf toen de gemeente bij monde van wethouder Ten Seldam een tracéstudie aankondigde. Afgelopen week tijdens een bijeenkomst bij Soweco (hoek Plesmanweg/Bedrijvenparksingel, bleek dat aan alle denkbare varianten te veel nadelen kleven, zodat de gemeente volhardt in de F35 naast de Plesmmanweg.