Gevolgen waterwinning Daarle/Vriezenveen toch aanmerkelijk

Daarle/Vriezenveen - De effecten van de drinkwaterwinning op beschermde natuur en bodemdaling van veengronden in Daarle en Vriezenveen zijn tot op heden onvoldoende onderzocht. Dit concludeert een onafhankelijke Commissie Milieueffectrapportage. De commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft vervangende winlocaties nodig voor zeven miljoen kubieke meter per jaar. In nauw overleg met de provincies Overijssel en Gelderland viel de keuze op agrarische gebieden en natuurgebieden bij Daarle in de gemeente Hellendoorn en op de zuidwestelijke flank der gemeente Twenterand in Vriezenveen. Er kwamen protesten tegen de beoogde locaties vanuit de standsorganisaties van de landbouwsector en het gemeentehuis van Hellendoorn, waar met name de raadsfractie van het CDA bedenkingen te berde bracht.

De Commissie Milieueffectrapportage stelt voor dieper onderzoek te doen naar de gevolgen voor mens en milieu en daartoe een werkgroep samen te stellen van onafhankelijke deskundigen. Het is aan het bevoegd gezag - in dit geval de Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel - hier al dan niet in mee te gaan. Drinkwaterwinning kan in de landbouw- en natuurgebieden een kleine daling van het grondwater veroorzaken. Veel natuur in Twente is volgens de commissie gevoelig voor deze verdroging, en vaak is ook ‘natte natuur’ al te droog.

In de buurt van de beoogde winlocatie Daarle/Vriezenveen zou deze natte natuur gevaar lopen. Het rapport toont nog niet aan dat deze schade door verzachtende maatregelen valt te voorkomen. De grondwaterstand op de winlocatie Daarle/Vriezenveen zal huist sterk dalen. In de bodem kan nog veen aanwezig zijn dat door de verlaagde grondwaterstand volgens de commissie dat dit veen zal verdwijnen. De bodemdaling zou dan forser zijn dan berekend met risico’s voor de omgeving zoals vernatting van de grond en verzakking van stallen, dijken en wegen.