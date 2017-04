Twaalf euro per inwoner voor Agenda van Twente; kritiek op proces

Enschede – Er zal in de loop van de week een concreet voorstel over een nieuwe Agenda van Twente naar de veertien gemeenten in de regio worden gestuurd. De verwachting is dat gemeenten per ingezetene twaalf euro per jaar moeten betalen voor de uitvoering van regionale projecten. Tot nu toe werden projecten zoals bekend betaald uit een superdividend van acht miljoen van het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence. De gemeenten krijgen in plaats daarvan vanaf 2019 zelf een winstuitkering van Twence.

Met zo’n 620.000 inwoners in Twente komt bij twaalf euro per ingezetene eveneens een bedrag van zo'n acht miljoen beschikbaar voor regionale projecten, oftewel, er verandert weinig, zelfs de tarieven van afvalverbranding niet, behalve dan dat de overlegstructuren, de politieke massagesessies en de bestuurlijke drukte in Twente zullen toenemen.

De bedoeling is dat de zogenoemde Twenteraad (die in theorie uit alle raadsleden der veertien gemeenten bestaat) 20 april over de Agenda van Twente spreekt. Onduidelijk is wat er gebeurt als niet alle gemeenten zich vastpinnnen op alle voorgestelde Twentse projecten en op de financiering, bijvoorbeeld door simpelweg aan te geven minder geld te willen besteden of eventueel minder regionale voorzieningen te wensen. Er circuleren allerlei varianten, uiteenlopend van zes euro per inwoner tot een cafetariamodel (je betaalt wat je 'koopt').

In een aantal gemeenten zwelt de kritek aan op de wijze waarop regiovoorzitter Van Veldhuizen, tevens burgemeester van Enschede, de Agenda van Twente aanstuurt. De kritiek op het proces is eveneens groot. Zo zou het vooral een zaak van burgemeesters en wethouders zijn, en veel minder van raadsleden. De discussie zou te bestuurlijk zijn en te weinig politiek. Dit valt onder meer te vernemen in de boezem van Almelo, Rijssen-Holten en Hof van Twente. Bovendien zwelt de kritiek aan op grote onderwijsinstellingen en ondernemersclubs die, omdat ze meebetalen, te veel invloed zouden hebben op de besteding der middelen middelen in Twente.