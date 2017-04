Twaalf miljoen per inwoner per jaar voor Agenda van Twente

Enschede – Er zal in de loop van de week een concreet voorstel over een nieuwe Agenda van Twente naar de veertien gemeenten in de regio worden gestuurd. De verwachting is dat gemeenten per ingezetene twaalf euro per jaar te laten betalen voor de uitvoering van regionale projecten. Tot nu toe werden projecten zoals bekend betaald uit een superdividend van acht miljoen van het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence. Met zo’n 620.000 inwoners in Twente komt bij twaalf euro per ingezetene een soortgelijk bedrag beschikbaar.