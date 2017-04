Coalitie in Rijssen-Holten wil plek Borkent; mogelijk Elsmoat aan A1

Rijssen – Nu een verplaatsing van de kwekerij Borkent naar de Leijerweerdsdijk aan de Enterse kant van Rijssen politiek gezien onhaalbaar is, zal overleg moeten plaatsvinden over een andere locatie. Na het vernietigende oordeel van de raadscommissie zit een verhuizing naar de beoogde plek er niet in en wethouder Cornelissen komt, teneinde gezichtsverlies vanwege een kansloze missie te voorkómen, deswege niet met dit voorstel naar de gemeenteraad. In de wandelgangen ten stadhuize wordt nu het bedrijvenpark De Elsmoat 'een serieuze mogelijkheid' genoemd als mogelijke plek voor de ‘coniferenkoning’ Borkent.

Gewezen wordt in dat verband op het gegeven dat Borkent geen kwekerij is in de letterlijke betekenis des woords. Er worden groenplanten in bakken aangevoerd die in Rijssen water met mest krijgen om vervolgens tijdens ‘de groei in de pot’ in zo groot mogelijke hoeveelheden te worden verkocht. Dat past volgens partijen beter bij een verkeerstechnisch goed ontsloten bedrijvenpark dan bij een kleinschalig open landschap.

Gezien de massieve weerstand in de buurt en de scherpe afwijzing door de politieke partijen kan ook het raadslid Nijkamp van het CDA, het smaldeel van verantwoordelijk wethouder Cornelissen in de coalitie, goed leven met de afwijzing van een verplaatsing van het bedrijf naar het ruim vijf hectare grote gebied aan de Leijerweerdsdijk. De afwegingen van het college lijken Nijkamp ‘gezien de opgehaalde meningen van alle fracties’ voor de hand te liggen. ‘Ik verwacht dan ook niet dat dit voorstel aan de raad wordt voorgelegd maar dat men op zoek gaat naar een andere plek’, laat Nijkamp weten. Ook de SGP, als grootste fractie in de raadszaal en langdurig collegepartij in Rijssen-Holten, vindt bij monde van fractievoorzitter Scheppink dat Borkent een andere vestigingslocatie moet zoeken. Scheppink zou graag zien dat het college het gesprek met de ondernemer entameert om de mogelijkheden te inventariseren. De roerganger der staatkundig-gereformerden motiveert: ‘Als SGP-fractie willen we zuinig zijn op onze ondernemers en ze zo optimaal mogelijk faciliteren. Elke werkplek is er immers één.’

De ‘kwekerij’ zou vanwege de geprognosticeerde omvang, inclusief de toename van het nu al intensieve (vracht)autoverkeer, plus de waarden van natuur en landschap en de ‘industriële groenproductie’ aan de A1 kunnen gedijen. Een ruim bemeten kavel op De Elsmoat past in dat plaatje, goed bereikbaar, ook vanuit Polen (werk- en afnemers) en verkeersveilig. De Elsmoat is een 24 hectare omspannend bedrijvenpark bezijden de autosnelweg dat de gemeente Rijssen-Holten en Wierden gezamenlijk exploiteren.